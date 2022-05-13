Коронавирус в мире: 520 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 13 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6284657 человек (+2301 за сутки), около 520 млн заразились, около 39 млн инфицированы в настоящее время, около 475 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1026109 умерших
Бразилия – 664700
Индия – 524181 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 377359 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324465
Перу – 213000
Великобритания – 176708
Италия – 164976
Индонезия – 156438
Франция – 147159
Иран – 141201
Колумбия – 139821
Германия – 137628
Аргентина – 128729
Польша – 116175
Украина – 108449
Испания – 105123
ЮАР – 100630
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6297
Бразилия – 3086
Польша – 3076
США – 3067
Аргентина – 2801
Италия – 2736
Колумбия – 2695
Россия – 2584
Великобритания – 2578
Украина – 2508
Мексика – 2468
Испания – 2247
Франция – 2245
ЮАР – 1658
Иран – 1642
Германия – 1633
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 84 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4102032 заражений, 10749 заболевших умерли. Относительная смертность: 1153 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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