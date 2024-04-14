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Предпраздничный дефицит крови: МАДА призывает доноров сдать кровь

время публикации: 14 апреля 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 13:59
Предпраздничный дефицит крови: МАДА призывает доноров сдать кровь
Louis Fisher/Flash90

Накануне праздника Песах в банке крови "Маген Давид Адом" опасаются дефицита донорской крови, который всегда усугубляется во время "длинных праздников" и ставит под угрозу проведение плановых операций и жизни людей.

Служба сбора донорской крови МАДА открывает в воскресенье, 14 апреля, специальную акцию для доноров: в Иерусалиме на станции МАДА на улице а-Мем-Гимель можно будет сдать кровь до 18:00, в Тель-Авиве команда сбора донорской крови будет работать в торговом центре "Дизенгофф-Сентр" недалеко от пицерии "Агвания" с 15:00 до 20:30.

Ознакомиться со списком и временем работы точек сбора донорской крови можно по этой ссылке.

Прежде всего, сдать кровь призывают обладателей отрицательного резус-фактора (все группы крови) и первой (0) группы крови как положительного, так и отрицательного резус-фактора. В некоторых станциях проводится также сбор плазмы: соответствующие пометки содержатся в списке по ссылке выше.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 03-5300400, на сайте МАДА или при помощи приложения "МАДА шели".

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