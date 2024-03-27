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Израиль

МАДА сообщила о дефиците крови для переливания и призвала становится донорами

время публикации: 27 марта 2024 г., 21:00 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 21:00
МАДА сообщила о дефиците крови для переливания и призвала становится донорами
Daniel Dreifuss/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о трудностях, возникших при пополнении банка донорской крови, которая необходима для раненых и больных. В службе опасаются, что в ближайшее время могут возникнуть сложности с поставкой компонентов крови в больницы и медслужбе ЦАХАЛа.

В МАДА подчеркивают: не существует замены донорской крови, каждая порция которой может спасти жизни до трех раненых или пациентов, нуждающихся в переливании.

Чтобы пополнить банк, МАДА обращается к населению с просьбой сдавать кровь в пунктах МАДА по всей стране. Уточнить адрес пункта в том или ином городе можно на сайте http://www.mdais.org/dam или по телефону 03-5300400.

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