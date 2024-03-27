МАДА сообщила о дефиците крови для переливания и призвала становится донорами

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о трудностях, возникших при пополнении банка донорской крови, которая необходима для раненых и больных. В службе опасаются, что в ближайшее время могут возникнуть сложности с поставкой компонентов крови в больницы и медслужбе ЦАХАЛа.

В МАДА подчеркивают: не существует замены донорской крови, каждая порция которой может спасти жизни до трех раненых или пациентов, нуждающихся в переливании.

Чтобы пополнить банк, МАДА обращается к населению с просьбой сдавать кровь в пунктах МАДА по всей стране. Уточнить адрес пункта в том или ином городе можно на сайте http://www.mdais.org/dam или по телефону 03-5300400.