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NEWSru.co.il :: Здоровье14 декабря 2021 г., 16:13

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 300 заразившихся, девять больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 300 заразившихся, девять больных COVID-19 умерли

14 декабря министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 343 новых случая заражения коронавирусом (128 из них в секторе Газы). 224 объявлены выздоровевшими. Девять больных COVID-19 умерли.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 57 больных COVID-19.

За последние сутки было проведено 4880 тестов.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4855 умерших, около 465 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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