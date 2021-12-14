Лекарство компании Pfizer снижает риск тяжелого заболевания COVID-19 на 89%

Согласно окончательным результатам клинических испытаний, препарат Paxlovid компании Pfizer снижает на 89% риск госпитализации и смерти от COVID-19 среди взрослых пациентов в группах риска.

Эти данные полностью подтвердили данные предварительных испытаний, опубликованные компанией в начале ноября.

На текущий момент американское федеральное агентство по контролю над лекарствами и продуктами питания FDA рассматривает заявку Pfizer на выдачу экстренного разрешения на применение препарата Paxlovid.

Стоимость препарата Paxlovid компании Pfizer составляет 700 долларов за дозу

Недавно сообщалось, что в ближайшие дни Израиль подпишет договор на поставку нескольких десятков тысяч доз лекарства Paxlovid с поставкой в первом квартале 2022 года

В последние дни глава правительства Нафтали Беннет проводит консультации со специалистами министерств здравоохранения и финансов, чтобы определить объемы закупки. По данным СМИ, в минздраве настаивают на 30 тысячах доз лекарства.