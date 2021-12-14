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NEWSru.co.il :: Здоровье14 декабря 2021 г., 11:56

Данные властей России о коронавирусе: более 1140 умерших от COVID-19 за один день

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Данные властей России о коронавирусе: более 1140 умерших от COVID-19 за один день

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 14 декабря, что за последние сутки в РФ умерли  1145 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены   28343  заразившихся коронавирусом. 34084  признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10074797, 8804000 заразившихся выздоровели,  291749 скончались.


Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на пятом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия также на пятом месте в мире. Больше только в США, Бразилии, Индии и Мексике.

16 октября впервые в официальных отчетах было объявлено о более 1000 умерших за одни сутки, и с этого дня ежесуточно сообщается о более тысячи умерших от коронавируса в России.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 70 млн человек (48% населения), полностью вакцинированы 61 млн человек (42% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 6 млн человек.

13 октября министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендацию: в связи с эпидемией коронавируса воздержаться от поездок в Россию. В официальном сообщении израильского минздрава было сказано, что вскоре эта страна, по всей видимости, будет объявлена "красной" и для ее посещения будет требоваться разрешение комиссии по особым случаям. Однако до сих пор правительство Израиля не считает Россию "красной".


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