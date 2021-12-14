Исследование: две дозы вакцины Pfizer-BioNTech в 70% случаев защищают от госпитализации в результате заражения "омикроном"

Проведение в ЮАР исследование показало, что две дозы вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech с эффективностью в 70% защищают от госпитализации в случае заражения штаммом "омикрон".

Что касается заражения "омикроном", то защита после двух доз Pfizer-BioNTech эффективна в 33% случаев.

Исследование было проведено по заказу крупнейшей в ЮАР частной страховой компании Discovery Health, сообщает Reuters.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech опубликовали 8 декабря пресс-релиз, в котором со ссылкой на предварительные лабораторные исследования объявлено, что три дозы их вакцины (две + "бустерная") успешно нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон" (B.1.1.529). Судя по заявлению Pfizer/BioNTech, их вакцина примерно так же эффективна против "омикрона", как и против других штаммов коронавируса. При этом в документе сказано, что двух доз вакцины Pfizer/BioNTech может быть недостаточно для защиты от инфицирования штаммом "омикрон".