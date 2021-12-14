Украина: за сутки выявлено около 7300 заразившихся коронавирусом, 387 больных COVID-19 умерли
14 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 91602 человек (+387 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3570448 (+7283 за сутки).
3233009 (+27130 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,2 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 12,5 млн украинцев (30%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день