Коронавирус в мире: свыше 271 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 14 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5328507 человек (+3816 за сутки), более 271 млн заразились, более 22 млн инфицированы в настоящее время, около 244 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 819315 умерших

Бразилия – 616980

Индия – 475888

Мексика – 296721

Россия – 290604 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201770

Великобритания – 146477

Индонезия – 143948

Италия – 134929

Иран – 130764

Колумбия – 129163

Франция – 120431

Аргентина – 116792

Германия – 106591

Украина – 91215

ЮАР – 90148

Польша – 88508

Испания – 88484

Турция – 79322

Румыния – 57741

Филиппины – 50341

Чили – 38716

Венгрия – 36884

Чехия – 34551

Эквадор – 33561

Малайзия – 30908

Канада – 29941

Болгария – 29688

Пакистан – 28839

Вьетнам – 28081

Бангладеш – 28031

Бельгия – 27631

Тунис – 25437

Ирак – 23994

Таиланд – 21229

Египет – 21104

Нидерланды – 20140



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5999

Болгария – 4320

Венгрия – 3832

Чехия – 3218

Румыния – 3031

Бразилия – 2873

Аргентина – 2550

Колумбия – 2500

США – 2454

Бельгия – 2369

Польша – 2342

Мексика – 2267

Италия – 2236

Великобритания – 2141

Тунис – 2120

Украина – 2104

Чили – 2000

Россия – 1990

Испания – 1891

Эквадор – 1861

Франция – 1839

Иран – 1529

ЮАР – 1493

Германия – 1266

Нидерланды – 1172



Коронавирус был выявлен у 1350946 израильтян, 8223 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (86-е место в мире).