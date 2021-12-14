Коронавирус в мире: свыше 271 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 14 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5328507 человек (+3816 за сутки), более 271 млн заразились, более 22 млн инфицированы в настоящее время, около 244 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 819315 умерших
Бразилия – 616980
Индия – 475888
Мексика – 296721
Россия – 290604 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201770
Великобритания – 146477
Индонезия – 143948
Италия – 134929
Иран – 130764
Колумбия – 129163
Франция – 120431
Аргентина – 116792
Германия – 106591
Украина – 91215
ЮАР – 90148
Польша – 88508
Испания – 88484
Турция – 79322
Румыния – 57741
Филиппины – 50341
Чили – 38716
Венгрия – 36884
Чехия – 34551
Эквадор – 33561
Малайзия – 30908
Канада – 29941
Болгария – 29688
Пакистан – 28839
Вьетнам – 28081
Бангладеш – 28031
Бельгия – 27631
Тунис – 25437
Ирак – 23994
Таиланд – 21229
Египет – 21104
Нидерланды – 20140
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5999
Болгария – 4320
Венгрия – 3832
Чехия – 3218
Румыния – 3031
Бразилия – 2873
Аргентина – 2550
Колумбия – 2500
США – 2454
Бельгия – 2369
Польша – 2342
Мексика – 2267
Италия – 2236
Великобритания – 2141
Тунис – 2120
Украина – 2104
Чили – 2000
Россия – 1990
Испания – 1891
Эквадор – 1861
Франция – 1839
Иран – 1529
ЮАР – 1493
Германия – 1266
Нидерланды – 1172
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании и России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.
Коронавирус был выявлен у 1350946 израильтян, 8223 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (86-е место в мире).
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