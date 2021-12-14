С пятницы, 17 декабря, "зеленый стандарт" распространится на крытые торговые центры

В ходе совещания, проведенного премьер-министром Нафтали Беннетом и министром здравоохранения Ницаном Горовицем с участием специалистов, было принято решение распространить "зеленый стандарт" на крытые торговые центры.

Для контроля над соблюдением стандарта, и чтобы при этом допустить в торговый центр непривитых посетителей, которым необходимо попасть в жизнеобеспечивающий объект (аптека, продуктовый магазин и т.д.), посетителям, предъявившим "зеленый паспорт", на входе будет выдаваться специальный браслет, цвет которого будет меняться ежедневно.

Вход во все магазины ТЦ кроме жизнеобеспечивающих будет возможен только с браслетом без необходимости повторного предъявления "зеленого паспорта".

Список жизнеобеспечивающих объектов будет опубликован позднее.

Также было решено, что дети и взрослые, которым была сделана первая прививка, получат временный "зеленый паспорт" сроком на 30 дней.

Эти решения вступят в силу после утверждения правительством и должны быть затем подтверждены комиссией Кнессета по законодательству.

Также с пятницы, 17 декабря, будет изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

Незащищенные граждане должны будут после первого ПЦР-теста отправиться в "карантинную" гостиницу до получения результата. Только после получения отрицательного теста и подписания согласия на цифровой мониторинг, они смогут провести остаток карантина дома. В случае положительного теста они должны будут находиться в гостинице до полного выздоровления.

Это решение также требует утверждения правительством и комиссией Кнессета по законодательству