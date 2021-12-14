"Кешет-12": эксперты минздрава рекомендуют отменить стажировку для выпускников медицинских факультетов
По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", экспертная комиссия минздрава под руководством профессора Рони Гамзо рекомендует отменить годовую стажировку, которую обязаны проходить все выпускники медицинских факультетов.
В настоящее время выпускники могут получить постоянную лицензию для ведения медицинской деятельности в Израиле только после прохождения стажировки.
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