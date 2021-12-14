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NEWSru.co.il :: Здоровье14 декабря 2021 г., 20:20

"Кешет-12": эксперты минздрава рекомендуют отменить стажировку для выпускников медицинских факультетов

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"Кешет-12": эксперты минздрава рекомендуют отменить стажировку для выпускников медицинских факультетов

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", экспертная комиссия минздрава под руководством профессора Рони Гамзо рекомендует отменить годовую стажировку, которую обязаны проходить все выпускники медицинских факультетов.

В настоящее время выпускники могут получить постоянную лицензию для ведения медицинской деятельности в Израиле только после прохождения стажировки.


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