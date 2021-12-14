За сутки в Израиле выявлены 22 новых случая заражения "омикроном"

Во вторник, 14 декабря, министерство здравоохранения сообщило, что за последние сутки в Израиле было выявлено 22 новых случаев заражения штаммом "омикрон". В общей сложности, в Израиле было зарегистрировано 89 случаев заражения новым штаммом.

У 57 человек вирус был выявлен после возвращения после поездки в ЮАР, Великобританию, Францию, США, ОАЭ, Венгрию, Италию, Намибию, Танзанию, Германию и Турцию. Еще 21 человек находились в контакте с израильтянами, недавно вернувшимися из-за границы.

И только 10 человек заразились во время мероприятий, проходивших в Израиле.