Больница "Шиба" проведет первое в мире исследование о влиянии четвертой дозы вакцина на уровень антител

Радиостанция "Кан Бет" передала во вторник, 14 декабря, что в больнице "Шиба" ведутся приготовления к проведению вакцинации четвертой "бустерной" дозой добровольцев, у которых существенно снизился уровнь антител после третьей прививки. "Шиба" станет первым медицинским учреждением в мире, проводящим подобное исследование.

По информации "Кан Бет", в эксперименте примут участие от 150 до 200 израильтян, не имеющих хронических заболеваний.

Исследование проводится под руководством профессора Гили Регев Юхай и под контролем министерства здравоохранения. Оно будет проходить с соблюдением всех требований для клинических испытаний. Больница передала протокол предстоящего испытания для утверждения в Хельсинскую комиссию и комиссию по проведению испытаний на людях.

Израильским исследователям предстоит узнать, как четвертая доза вакцины влияет на уровень антител, на основании ее данных будет приниматься решение о проведении дополнительной "бустерной" вакцинации.