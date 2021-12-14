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NEWSru.co.il :: Здоровье14 декабря 2021 г., 23:31

В одной из школ в центре Израиля прививка была сделана ребенку без согласия его родителей

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В одной из школ в центре Израиля прививка была сделана ребенку без согласия его родителей

Вечером 14 декабря телеканал "Кан-11" сообщил, что в результате сбоя в организации процесса вакцинации в учебных заведениях в одной из школ в центре Израиля был привит учащийся шестого класса, родители которого не давали на это согласие.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря.

Нов Реувени, корреспондент телеканала, отметил, что о факте сбоя в процессе вакцинации известно минздраву, минпросу и мэрии города, на территории которого находится школа. В мэрии обеспокоены случившемся, и заявляют, что они вместе с Управлением тылом находятся на связи с семьей мальчика.


Во время расследования выяснилось, что сбой стал результатом череды нарушений: ответственная за борьбу с эпидемией в стенах школы отсутствовала во время вакцинации детей, а всех детей на вакцинацию привела их учитель, при этом проводивший вакцинацию не проверил, что у ребенка имеется разрешение от родителей.

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