В одной из школ в центре Израиля прививка была сделана ребенку без согласия его родителей

Вечером 14 декабря телеканал "Кан-11" сообщил, что в результате сбоя в организации процесса вакцинации в учебных заведениях в одной из школ в центре Израиля был привит учащийся шестого класса, родители которого не давали на это согласие.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря.

Нов Реувени, корреспондент телеканала, отметил, что о факте сбоя в процессе вакцинации известно минздраву, минпросу и мэрии города, на территории которого находится школа. В мэрии обеспокоены случившемся, и заявляют, что они вместе с Управлением тылом находятся на связи с семьей мальчика.

Во время расследования выяснилось, что сбой стал результатом череды нарушений: ответственная за борьбу с эпидемией в стенах школы отсутствовала во время вакцинации детей, а всех детей на вакцинацию привела их учитель, при этом проводивший вакцинацию не проверил, что у ребенка имеется разрешение от родителей.