Хороший завтрак снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Качественный и плотный завтрак, который обеспечивает 20-30% суточной нормы для организма, может снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование, которое проводилось в Научно-исследовательском институте больницы дель Мар, отслеживало прогресс 383 участников в области питания и здоровья сердечно-сосудистой системы. В исследовании участвовали люди в возрасте 55-75 лет с избыточным весом или ожирением. Ученые оценивали факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как масса тела, окружность талии, липидный профиль, уровень холестерина и триглицеридов, артериальное давление и маркеры диабета.

Результаты показали, что участники, получавшие 20-30% своей суточной энергии за завтраком, демонстрировали более благоприятные показатели по ряду факторов риска. У них наблюдалось более успешное снижение веса по сравнению с теми, кто потреблял больше или меньше энергии в утренние часы. К концу исследования их индекс массы тела уменьшился на 2-3,5%, а окружность талии – на 2-4%. Кроме того, адекватное потребление энергии за завтраком было связано со снижением уровня триглицеридов на 9-18% и повышением уровня "хорошего" холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности) на 4-8,5%. Остальные маркеры изменялись не так существенно.

Качество завтрака также оказывало положительное влияние. Участники, чьи завтраки были более питательными, имели на 1,5% меньшую окружность талии, на 4% более низкий уровень триглицеридов и на 3% более высокий уровень холестерина ЛПВП.

Специалисты утверждают, что их исследование еще раз доказывает, как сильно наше питание влияет на здоровье, особенно на состояние сосудов и сердца. Завтрак является основным фактором для правильного питания и должен содержать достаточное количество белков, полезных жиров, клетчатки и таких минералов, как калий и железо, при этом исключая избыток сахара и насыщенных жиров.