Коронавирус в Израиле: снижение числа зараженных, около 300 умерших за неделю

Вечером в воскресенье, 14 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 13 февраля затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Отметим, что минздрав снова не только задержал публикацию утреннего отчета, но и изменил данные после публикации без объяснения причин.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 723038 заразившихся (+37455 за неделю; прирост на 17% меньше, чем за позапрошлую неделю; в среднем в сутки выявлялись 5350 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 61244 человек (-9894 за неделю).

656426 (+46782 за неделю) выздоровели после коронавируса.

5368 заболевших COVID-19 умерли (+297 за неделю, по сравнению с позапрошлой неделей смертность сократилась на 9%).

1605 (-181 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1008 (-102) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 378 (-5) из них в критическом состоянии, 284 (-18) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 24732 теста. В 7,8% случаях выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости снижается (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – в настоящее время он менее 0,9.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В течение последних недель, по мере проведения вакцинации, в коронавирусных отделениях заметно сократилось число пожилых людей в тяжелом состоянии, но возросло число людей младше 60 лет, тяжело переносящих COVID-19.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 53 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 107 – как "оранжевые", среди "зеленых" нет крупных городов. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 65% израильтян.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 14 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3832387 человек (около 27 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 2464280 человек (около 30 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы около 27% населения страны и около 37% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 92% граждан, вакцинированы двумя дозами 82%, в категории 80-89 – 89%/81%, 70-79 – 96%/88%, 60-69% – 80%/71%, 50-59 – 73%/56%, 40-49 – 63%/38%, 30-39 – 49%/19%, 20-29 – 40%/14%, моложе 20 (но не младше 16) – 12%/2%.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах (что происходит довольно часто), можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: ОАЭ, Израиль, Чили, Великобритания, США, Бахрейн, Мальта, Сербия, Швейцария, Польша.

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

С 7 февраля, в соответствии с решением правительства Израиля, снят режим "жесткого карантина", однако многие ограничения остаются в силе.

Отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров. Таким образом, граждане Израиля могут свободно путешествовать по стране. Отныне никому не запрещено отдыхать на морском побережье. Открыты национальные парки и заповедники.

Открыты парикмахерские и салоны красоты.

Отменен запрет на прием гостей, разрешено находиться в чужом доме.

Открываются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.

Возобновили работу циммеры. Однако принимать они могут только членов семьи, проживающих под одной крышей.

Кафе и рестораны могут оказывать услуги в режиме take away.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Система образования

С 11 февраля в "зелены", "желтых" и некоторых "оранжевых" населенных пунктах возобновила работу начальная школа, открылись детские сады. Подробности

Бизнесы

Магазины, за исключением продовольственных и продающих предметы первой необходимости, пока не могут вести прием посетителей.

Закрыты гостиницы (за исключением циммеров).

Не работают спортзалы и бассейны.

Общепит

Кафе и рестораны могут работать только в режиме take away. Принимать посетителей пока нельзя. Многие заведения закрыты.

Общественный транспорт

С 7 февраля количество автобусов на линиях увеличено до 75% от обычного числа. Также увеличено количество автобусов на особо востребованных маршрутах. Это делается для того, чтобы предотвратить скопление пассажиров в салоне автобуса.

Допустимая вместимость городского транспорта увеличена до 49 человек, междугороднего транспорта – до 45 человек. Эта квота не распространяется на людей, передвигающихся в инвалидном кресле, и занимающих в общественном транспорте специально отведенные для них места.

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек. Эти ограничения повсеместно нарушаются.

Полеты за границу и прилет в Израиль

5 февраля кабинет министров одобрил прекращение авиасообщения до 20 февраля.

Вечером 9 февраля министерский кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые правила для въезжающих в Израиль, в соответствии с которыми лица, получившие прививку от коронавируса или переболевшие, перед посадкой в самолет должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, после приземления в аэропорту Израиля будет необходимо сделать еще один тест на COVID-19. В отличие от пассажиров рейса, не имеющих "зеленого паспорта", эта категория путешественников будет освобождена от принудительного карантина.

Согласно новым правилам, лицам, находившимся в контакте с больным коронавирусом, будет разрешена посадка на рейс только после 10-дневного карантина и двух отрицательных тестов на COVID-19.

Новые правила вступили в силу 14 февраля.

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИНА

8 февраля СМИ опубликовали план выхода из карантина, подготовленный министерством здравоохранения и штабом национальной программы "Маген Исраэль".

Согласно опубликованным данным, следующий этап ослабления карантинных мер может начаться при следующих условиях:

- будет завершена вакцинация не менее 3 миллионов израильтян;

- обе прививки получат 90% лиц старше 50 лет;

- на госпитализации будут находиться менее 800 пациентов в тяжелом состоянии.



На втором этапе вернутся за школьные парты учащиеся с 5 по 10 классы. Откроются уличные магазины, торговые центры и торговые комплексы. Откроются концертные площадки, театры, музеи. Возобновят работу тренажерные залы. Откроются гостиницы (однако рестораны при них на этом этапе останутся закрытыми). Все торговые, культурные и спортивные заведения должны будут работать в соответствии с "зеленым сертификатом" и гарантировать соблюдение социальной дистанции.

На сегодняшний день:

- завершена вакцинация 2,4 млн израильтян;

- обе прививки получили около 70% лиц старше 50 лет;

- на госпитализации находятся около 1000 пациентов в тяжелом состоянии.



При нынешней динамике для реализации всех трех условий потребуются неделя-две. Если на фоне возобновления занятий в детских садах и начальной школе, а также вследствие ослабления ряда карантинных мер, не наметится новая "волна" эпидемии.