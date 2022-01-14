Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 600 заразившихся, один больной COVID-19 умер

В пятницу, 14 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 592 новых случаев заражения коронавирусом. 339 объявлены выздоровевшими. Один больной COVID-19 умер.

Данных по тестам нет. Ранее на этой неделе при тестировании в 9% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 52 пациента.

Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5008 умерших, около 476 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.