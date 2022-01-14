Иерусалим:
6 - 9°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье14 января 2022 г., 10:49

"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: продолжается рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 739 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: продолжается рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 739 человек

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 14 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 739 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 23820 заразившихся коронавирусом (значительно больше, чем в предыдущие дни). 24952 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10747125, 9809300 заразившихся выздоровели, 319911 скончались.


По всей видимости, началась пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 75 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 69 млн человек (47% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 8 млн человек.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 14 января 2022
Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 140 больных COVID-19 умерли

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:40 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: карантин для зараженных сокращен, число "больных" уменьшилось, около 1000 в больницах
10:49 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: продолжается рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 739 человек
08:33 Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 140 больных COVID-19 умерли
07:06 Коронавирус в мире: около 321 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
20:24 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 500 заразившихся, двое больных COVID-19 умерли
13:50 Коронавирус в системе просвещения: более 76 тысяч зараженных
10:56 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: начался рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 740 человек
09:51 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 259 тысяч зараженных, почти 900 из них госпитализированы
08:41 Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 191 больной COVID-19 умер
06:51 Коронавирус в мире: около 318 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...