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NEWSru.co.il :: Здоровье14 января 2022 г., 08:33

Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 140 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 140 больных COVID-19 умерли

14 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98068 человек (+140 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3737510 (+10476 за сутки).

3545111 (+7285 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,9 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,2 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 71 тыс. человек.

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