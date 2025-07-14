Израильское исследование: мужчины и женщины по-разному переваривают молоко

Ученые Хайфского Техниона выявили значительные различия в работе мужской и женской пищеварительной системы при переваривании животного и растительного молока. Работа опубликована в журнале Food Research International.

Сегодня происходит глобальный переход к растительным диетам, и популярность заменителей мяса и молочных продуктов растет. Команда ученых разработала модель пищеварения, имитирующую мужскую и женскую пищеварительные системы. Результаты оказались неожиданными: в мужской модели животные молочные белки расщеплялись более эффективно, а в женской модели овсяное растительное молоко показало более высокую эффективность усвоения белков.

Исследователи считают, что эти результаты соответствуют знаниям об обществах охотников-собирателей, где мужчины обычно обеспечивали пищу животного происхождения, а женщины – растительного. Хотя еда делилась внутри сообщества, вероятно, мужчины потребляли больше животных продуктов и эволюционировали для более эффективного переваривания таких белков.

Углубленный анализ показал различия в концентрациях аминокислот и пептидов, образующихся при пищеварении. У мужчин ученые обнаружили больше антимикробных пептидов, у женщин – пептидов, связанных с формированием костной ткани.

Но согласно статистике, остеопороз значительно чаще встречается у пожилых женщин: каждая третья женщина старше 50 лет переносит остеопоротический перелом, по сравнению с каждым пятым мужчиной.

Исследователи предполагают, что это связано с тем, что женщины, как в целом все население, в основном потребляют животное молоко, но усваивают его хуже, чем мужчины.

Возможно, переход женщин на растительные альтернативы молока может дать им преимущество в сохранении здоровья костей, поскольку их пищеварительная система эволюционно лучше приспособлена для извлечения полезных веществ из растительных источников белка.

Исследование подчеркивает влияние биологического пола на переваривание пищи и рекомендует учитывать это в пищевой политике и будущей пищевой инженерии.