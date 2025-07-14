Кишечные микробы могут выводить из организма "вечные химикаты"

Согласно новому исследованию, проведенному учеными Кембриджского университета, определенные виды кишечных бактерий способны поглощать токсичные вещества, известные как "вечные химикаты" PFAs, и способствуют их выведению из организма с фекалиями. Это открытие обнадеживает, поскольку на сегодняшний день единственными способами снижения уровня PFAs в организме остаются кровопускание и прием препаратов для снижения холестерина, которые могут вызывать неприятные побочные эффекты.

Ученые обнаружили, что микробы способны выводить до 75% некоторых первичных жирных кислот (ПЖК) из кишечника мышей. Некоторые исследователи уже рассматривают возможность создания пробиотических добавок, способных увеличить количество этих полезных бактерий у человека, что потенциально поможет снизить содержание ПЖК в организме.

Хотя это исследование впервые показало, что кишечные бактерии способны удалять ПФАС, ранее уже было установлено, что микробы могут снижать воздействие других загрязнителей, например микропластика. Первоначально целью работы не было выявление способности микробов выводить именно ПФАС. Ученые изучали влияние кишечных бактерий на 42 распространенных пищевых загрязнителя. Несмотря на то что в США пока нет нормативов по содержанию ПФАС в продуктах питания, считается, что еда является одним из главных путей поступления этих веществ в организм.

Некоторые виды бактерий показали высокую эффективность в удалении ПФАС, и именно на них исследователи решили сосредоточить дальнейшее внимание. Некоторые бактерии особенно эффективно справлялись с выведением ПФАС, поэтому исследователи сосредоточили своё внимание именно на них. Ученые внедрили девять бактериальных штаммов из одного семейства в кишечник мышей, чтобы создать у животных микробиом, близкий к человеческому. Эти бактерии быстро прижились, начали поглощать ПФАС из пищи, которую потребляли мыши, и способствовали выведению химикатов через фекалии. Как пояснили исследователи, бактерии, вероятно, захватывают ПФАС, а затем применяют специальный "насосный" механизм, чтобы вытолкнуть токсины из клеток наружу, облегчая их удаление из организма. Пока точно неизвестно, как сами вещества проникают внутрь клеток, но, возможно, существует аналогичный механизм для их втягивания. Похожие системы микробы используют для удаления других вредных веществ, таких как загрязнители, антибиотики или лекарства.

Микробы в основном воздействовали на "длинноцепочечные" ПФАС – более крупные и опасные молекулы, которые дольше задерживаются в организме по сравнению с "короткоцепочечными" формами. Короткоцепочечные ПФАС обычно водорастворимы, и организм способен эффективнее избавляться от них с мочой. Среди наиболее распространенных и токсичных соединений с длинной цепью – PFOA и PFNA. Исследование показало, что бактерии могут способствовать их выведению из организма со скоростью до 58% и 74% соответственно.