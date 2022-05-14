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Здоровье

Коронавирус в мире: более 520 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: более 520 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
AP Photo/Anja Niedringhaus

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 14 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6286692 человек (+2035 за сутки), более 520 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, около 475 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1026527 умерших
Бразилия – 664830
Индия – 524190 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

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Россия – 377464 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324465
Перу – 213013
Великобритания –176708
Италия – 165091
Индонезия – 156448
Франция – 147257
Иран – 141209
Колумбия – 139821
Германия – 137809
Аргентина –128729
Польша –116186
Украина – 108449
Испания –105444
ЮАР – 100744

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

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Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6297
Бразилия – 3087
Польша – 3076
США – 3068
Аргентина – 2800
Италия – 2738
Колумбия – 2694
Россия – 2584
Великобритания – 2578
Украина – 2508
Мексика – 2468
Испания – 2254
Франция – 2247
ЮАР – 1660
Иран – 1642
Германия – 1635

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 84 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн

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В Израиле 4104286 заражений, 10749 заболевших умерли. Относительная смертность: 1153 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: 0,25%.

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