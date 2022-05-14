Коронавирус в мире: более 520 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 14 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6286692 человек (+2035 за сутки), более 520 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, около 475 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1026527 умерших

Бразилия – 664830

Индия – 524190 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)



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Россия – 377464 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324465

Перу – 213013

Великобритания –176708

Италия – 165091

Индонезия – 156448

Франция – 147257

Иран – 141209

Колумбия – 139821

Германия – 137809

Аргентина –128729

Польша –116186

Украина – 108449

Испания –105444

ЮАР – 100744

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

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Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6297

Бразилия – 3087

Польша – 3076

США – 3068

Аргентина – 2800

Италия – 2738

Колумбия – 2694

Россия – 2584

Великобритания – 2578

Украина – 2508

Мексика – 2468

Испания – 2254

Франция – 2247

ЮАР – 1660

Иран – 1642

Германия – 1635

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 84 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 26 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 18 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн

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В Израиле 4104286 заражений, 10749 заболевших умерли. Относительная смертность: 1153 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: 0,25%.