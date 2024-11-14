Исследование вакцины показывает многообещающие результаты в лечении агрессивного рака груди

Новое клиническое исследование показало, что экспериментальная вакцина, разработанная для лечения рецидивного рака груди, помогает пациентам.

Испытание вакцины проводилось в Национальном центре борьбы против рака в США на базе Barnes-Jewish Hospital и WashU Medicine. В исследовании участвовали 18 пациентов с диагнозом тройной негативный рак молочной железы, который не был метастатическим, то есть опухоль не распространилась на другие органы. Пациентам была предоставлена стандартная медицинская помощь, а также введено три дозы персонализированной вакцины, разработанной с учетом ключевых мутаций их конкретной опухоли. Вакцина направлена на то, чтобы "обучить" иммунные клетки распознавать и уничтожать клетки, несущие данные мутации.

После лечения иммунный ответ на вакцину был обнаружен у 14 из 18 пациентов, а спустя три года анализ показал, что 16 пациентов излечились от онкологии. Хотя цель раннего исследования состояла в оценке безопасности вакцины и не предусматривала контрольной группы для определения ее эффективности, исследователи проанализировали исторические данные о пациентах с трижды негативным раком молочной железы, получавших только стандартное лечение. В этой группе через три года после лечения в среднем рак не обнаруживался примерно у половины пациентов.

Разрабатывая вакцину, исследователи отобрали измененные белки, называемые неоантигенами, которые продуцировались опухолями пациентов и могли вызывать наиболее сильный иммунный ответ. В среднем вакцина для каждого пациента содержала 11 неоантигенов, специфичных для их опухоли, с диапазоном от четырех до двадцати.