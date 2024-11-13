Выращенная в лаборатории иммунная система человека обнаруживает ослабленную реакцию у больных раком

Миниатюрные модели иммунной системы могут значительно ускорить процесс разработки вакцин и улучшить результаты лечения рака.

Команда исследователей из Технологического института Джорджии разработала иммунные системы, выращенные в лаборатории, которые воспроизводят человеческие миндалины и ткани лимфатических узлов для более точного исследования иммунных реакций. Миниатюрные модели были созданы для того, чтобы лучше понять – почему некоторым онкологическим больным трудно бороться с инфекциями.

Эти модели, известные как человеческие иммунные органоиды, воспроизводят естественную среду, в которой иммунные клетки обучаются распознавать и бороться с вредоносными агентами, а также реагировать на вакцины. Эти органоиды позволят более точно изучать иммунные функции при раке и, вероятно, ускорят разработку вакцин и помогут точнее прогнозировать реакцию пациентов на лечение.

Исследователи использовали синтетические гидрогели для создания микросреды, в которой В-клетки из крови и миндалин человека могут развиваться и производить антитела. Когда иммунные клетки здоровых доноров или пациентов с лимфомой выращиваются в этих гелеобразных средах, органоиды поддерживают их долговечность и активность, что влияет на образование антител и адаптацию, что напоминает работу иммунной системы в организме. Применение органоидов в случае индивидуальных пациентов помогает предсказать, как именно человек отреагирует на инфекцию.

Используя органоиды в рамках новой технологии на чипе, команда обнаружила, что иммунные клетки у тех, кто вылечился от лимфомы и прошел лечение иммунотерапией, не формируют характерные "зоны", как это обычно происходит при сильном иммунном ответе. Такая реакция может помочь объяснить некоторые иммунные проблемы, с которыми сталкиваются люди, пережившие рак, что подтверждается результатами недавних клинических исследований.

Ученые предполагают, что это исследование в будущем поможет врачам выявлять пациентов, которым пойдут на пользу конкретные вмешательства во время лечения, без риска заражения инфекциями.