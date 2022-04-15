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NEWSru.co.il :: Здоровье15 апреля 2022 г., 07:20

Коронавирус в мире: свыше 503 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: свыше 503 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 15 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6217959 человек (+3877 за сутки), более 503 млн заразились, около 44 млн инфицированы в настоящее время, более 453 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):


США – 1014902 умерших
Бразилия – 661855
Индия – 521772
Россия – 372766 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323848
Перу – 212547
Великобритания – 171396
Италия – 161336
Индонезия – 155794
Франция – 143910
Иран – 140744
Колумбия – 139738
Германия – 133215
Аргентина – 128306
Польша – 115775
Украина – 108220
Испания – 103266
ЮАР – 100138

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6290
Бразилия – 3075
Польша – 3065
США – 3034
Аргентина – 2793
Колумбия – 2695
Италия – 2675
Россия – 2552
Великобритания – 2501
Украина – 2501
Мексика – 2466
Испания – 2207
Франция – 2196
ЮАР – 1651
Иран – 1638
Германия – 1581

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 27 млн
Германии – 23 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 16 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 10 млн


В Израиле 4022692 заражений, 10612 заболевших умерли. Относительная смертность: 1138 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.

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