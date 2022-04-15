Коронавирус в мире: свыше 503 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 15 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6217959 человек (+3877 за сутки), более 503 млн заразились, около 44 млн инфицированы в настоящее время, более 453 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):

США – 1014902 умерших

Бразилия – 661855

Индия – 521772

Россия – 372766 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323848

Перу – 212547

Великобритания – 171396

Италия – 161336

Индонезия – 155794

Франция – 143910

Иран – 140744

Колумбия – 139738

Германия – 133215

Аргентина – 128306

Польша – 115775

Украина – 108220

Испания – 103266

ЮАР – 100138

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6290

Бразилия – 3075

Польша – 3065

США – 3034

Аргентина – 2793

Колумбия – 2695

Италия – 2675

Россия – 2552

Великобритания – 2501

Украина – 2501

Мексика – 2466

Испания – 2207

Франция – 2196

ЮАР – 1651

Иран – 1638

Германия – 1581

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 27 млн

Германии – 23 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 16 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 10 млн