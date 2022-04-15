Вниманию аллергиков: в меде "Яд Мордехай" из полевых цветов найдены следы молочного белка

Компания "Яд Мордехай" и министерство здравоохранения просят людей, страдающих от аллергии, а также тех, кто соблюдает кашрут, не употреблять в пищу мед "Яд Мордехай" из полевых цветов.

Предупреждение касается меда в любых упаковках с датой истечения срока годности между 02.01.2025 и 14.04.2025.

При проверке в лаборатории, проведенной после поступления жалоб от потребителей с аллергией на молоко, в меде были обнаружены микрочастицы молочного белка. В компании утверждают, что белок содержался в меде иностранного происхождения, который смешивается с израильским медом. Компания отзывает продукцию с прилавков магазинов для добавления на нее маркировки "может содержать молоко".