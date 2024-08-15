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11-месячный непривитый младенец в реанимации с бактериальным менингитом

время публикации: 15 августа 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 16:33
11-месячный непривитый младенец в реанимации с бактериальным менингитом
AP Photo/Oded Balilty

Министерство здравоохранения получило сообщение об 11-месячном ребенке из центральной части Израиля, который был госпитализирован в реанимацию с менингитом (воспалением мозговых оболочек) после заражения гемофильной палочкой Haemophilus influenzae типа B.

Гемофильная палочка это грамотрицательная бактерия, способная вызвать инфекцию дыхательных путей, инфекцию среднего уха, синусит и более тяжелые инфекционные заболевания, включая менингит и эпиглоттит.

По данным эпидемиологического расследования, малыш не получил прививку от этого вида бактериальной инфекции в рамках плановой вакцинации. Бюро здравоохранения по месту жительства семьи ребенка занимается профилактическим лечением контактировавших с ним людей.

Минздрав подчеркивает, что вакцина от гемофильной палочки типа В находится в составе так называемой вакцины "мехумешет" (совмещенной вакцины от пяти заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильного гриппа В). Эта прививка делается детям в возрасте двух, четырех, шести и двенадцати месяцев в рамках плановой вакцинации в отделениях "Типат халав" по всей стране.

Гемофильная палочка может вызвать менингит, заражение крови (сепсис) и пневмонию. Симптомы заболевания – высокая температура, головная боль, рвота, спутанность сознания. Осложненное течение болезни может привести к необратимому повреждению нервной системы, следствием которого становятся отставание в развитии, судороги и глухота.

В министерстве здравоохранения подчеркивают важность проведения плановой вакцинации против инфекционных заболеваний, некоторые из которых могут вызвать тяжелые осложнения и даже смерть.

Здоровье
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