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Вспышка дизентерии в Израиле: возбудитель не поддается большинству видов лечения

время публикации: 21 мая 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 12:23
Вспышка дизентерии в Израиле: возбудитель не поддается большинству видов леченияa
Chaim Goldberg/FLASH90

Министерство здравоохранения сообщило о вспышке дизентерии, вызванной бактерией "шигелла", вызывающей диарею и рвоту, которые у детей и младенцев могут даже стать опасными для жизни. Бактерия оказалась устойчива к большинству типов антибиотиков, и для профилактики заражения необходимо строго соблюдать гигиену.

Как сообщает "Maарив", в течение последнего года заболеваемость дизентерией, вызванной бактерией "Шигелла Зонне" значительно выросла: в 2023 году зафиксировано 4679 случаев заболевания, тогда как в предыдущие годы их было по несколько сотен в год. Сейчас в министерстве здравоохранения говорят о тревожном росте заболеваемости, причем основной рост заболеваемости приходится на детские сады.

По данным минздрава, 30% случаев дизентерии зарегистрированы в Иерусалимском округе, 26% – в Центральном округе и 20% – в Тель-авивском округе Израиля.

Проверка, проведенная Лабораторным центром общественного здравоохранения в Иерусалиме, показала, что за последние два года наблюдается дизентерия в Израиле стала устойчивой к большинству видов распространенных антибиотиков, и большинство штаммов относятся к разновидности "Шигелла Зонне".

Шигелла относится к семейству грамотрицательных бактерий. Это очень заразная бактерия, которая может вызвать серьезные заболевания, особенно у детей до пятилетнего возраста. В первые полгода жизни ребенка заражение происходит редко, вероятно, потому что в этом возрасте дети питаются смесью или грудным молоком и не посещают детские сады.

Шигелла Зонне вызывает кровавый понос и рвоту вплоть до обезвоживания, и может стать опасной для жизни, особенно у маленьких детей и у людей с ослабленным иммунитетом. Бактерия передается через зараженную пищу или при контакте с носителем или больным. Инкубационный период после заражения колеблется от 12 часов до несколько дней, после чего начинаются типичные симптомы дизентерии: высокая температура, боль в животе, рвота, понос, потеря аппетита, слабость и боль при дефекации.

Одно из самых опасных осложнений заражения бактерией – менингит, который проявляется рвотой, помутнением сознания, светобоязнью, иногда даже судорогами. Менингит может быть опасен для жизни.

В случае положительной реакции на бактерию в лабораторном посеве назначают антибиотики.

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