Коронавирус в мире: около 272 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 15 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5337116 человек (+8609 за сутки), около 272 млн заразились, более 22 млн инфицированы в настоящее время, более 244 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 821335 умерших

Бразилия – 617121

Индия – 476135

Мексика – 296983

Россия – 291749 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201848

Великобритания – 146627

Индонезия – 143960

Италия – 135049

Иран – 130831

Колумбия – 129205

Франция – 120832

Аргентина – 116826

Германия – 107166

Украина – 91602

ЮАР – 90172

Польша – 89045

Испания – 88542

Турция – 79503

Румыния – 57847

Филиппины – 50351

Чили – 38723

Венгрия – 37079

Чехия – 34697

Эквадор – 33561

Малайзия – 30956

Канада – 29969

Болгария – 29764

Пакистан – 28843

Вьетнам – 28333

Бангладеш – 28034

Бельгия – 27685

Тунис – 25443

Ирак – 24007

Таиланд – 21258

Египет – 21155

Нидерланды – 20214



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6001

Болгария – 4331

Венгрия – 3852

Чехия – 3231

Румыния – 3036

Бразилия – 2874

Аргентина – 2551

Колумбия – 2501

США – 2460

Бельгия – 2374

Польша – 2357

Мексика – 2269

Италия – 2238

Великобритания – 2144

Тунис – 2121

Украина – 2113

Чили – 2001

Россия – 1998

Испания – 1893

Эквадор – 1861

Франция – 1845

Иран – 1529

ЮАР – 1493

Германия – 1273

Нидерланды – 1176



Коронавирус был выявлен у 1351776 израильтян, 8224 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (86-е место в мире).