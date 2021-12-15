Коронавирус в мире: около 272 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 15 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5337116 человек (+8609 за сутки), около 272 млн заразились, более 22 млн инфицированы в настоящее время, более 244 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 821335 умерших
Бразилия – 617121
Индия – 476135
Мексика – 296983
Россия – 291749 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201848
Великобритания – 146627
Индонезия – 143960
Италия – 135049
Иран – 130831
Колумбия – 129205
Франция – 120832
Аргентина – 116826
Германия – 107166
Украина – 91602
ЮАР – 90172
Польша – 89045
Испания – 88542
Турция – 79503
Румыния – 57847
Филиппины – 50351
Чили – 38723
Венгрия – 37079
Чехия – 34697
Эквадор – 33561
Малайзия – 30956
Канада – 29969
Болгария – 29764
Пакистан – 28843
Вьетнам – 28333
Бангладеш – 28034
Бельгия – 27685
Тунис – 25443
Ирак – 24007
Таиланд – 21258
Египет – 21155
Нидерланды – 20214
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6001
Болгария – 4331
Венгрия – 3852
Чехия – 3231
Румыния – 3036
Бразилия – 2874
Аргентина – 2551
Колумбия – 2501
США – 2460
Бельгия – 2374
Польша – 2357
Мексика – 2269
Италия – 2238
Великобритания – 2144
Тунис – 2121
Украина – 2113
Чили – 2001
Россия – 1998
Испания – 1893
Эквадор – 1861
Франция – 1845
Иран – 1529
ЮАР – 1493
Германия – 1273
Нидерланды – 1176
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании и России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.
Коронавирус был выявлен у 1351776 израильтян, 8224 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (86-е место в мире).
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