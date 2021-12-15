Смертность от коронавируса в мире: за неделю объявлено о 50 тыс. умерших от COVID-19, в Израиле умерли 14 больных

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 15 декабря 2021 года, таких стран 25). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 271737744 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (4,3 млн новых заразившихся за неделю; примерно столько же, сколько было на позапрошлой неделе), 5337116 из них умерли (50 тыс. за неделю; на 6% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2%.

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована США (примерно такая же, как и на позапрошлой неделе) и в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 4%),

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США – 51136442 выявленных заразившихся, 821335 (+9130) умерших, летальность 1,6%

2. Индия – 34710630, 476135 (+2183), 1,3%

3. Бразилия – 22195775, 617121 (+1054), 2,8%

4. Великобритания – 10932545, 146627 (+801), 1,5%

5. Россия – 10074797, 291749 283644 (+8105), 2,9% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

6. Турция – 9080452, 79503 (+1288), 0,9%

7. Франция – 8334133, 120832 (+933), 1,5%

8. Германия – 6600511, 107166 (+2805), 1,6%

9. Иран – 6160303, 130831 (+435), 2,1%

10. Аргентина – 5366522, 116826 (+113), 2,3%

11. Испания – 5366128, 88542 (+305), 1,7%

12. Италия – 5258886, 135049 (+663), 2,5%

13. Колумбия – 5097680, 129205 (+331), 2,6%

14. Индонезия – 4259439, 143960 (+67), 3,3%

15. Мексика – 3921682, 296983 (+1382), 7,7%

16. Польша – 3857085, 89045 (+2840), 2,3%

17. Украина – 3570448, 91602 (+2616), 2,5%

18. ЮАР – 3204642, 90172 (+170), 3,0%

19. Нидерланды – 2906969, 20214 (+444), 0,7%

20. Филиппины – 2836868, 50351 (+760), 1,8%

21. Малайзия – 2699240, 30956 (+238), 1,1%

22. Чехия – 2350338, 34697 (+795), 1,5%

23. Перу – 2255318, 201848 (+427), 8,9%

24. Таиланд – 2178276, 21258 (+225), 1,0%

25. Ирак – 2088833, 24007 (+88), 1,2%



1. Перу – 6001

2. Болгария – 4331

3. Босния и Герцеговина – 4007

4. Венгрия – 3852

5. Черногория – 3757

6. Северная Македония – 3722

7. Чехия – 3231

8. Грузия – 3224

9. Румыния – 3036

10. Гибралтар – 2969

11. Хорватия – 2881

12. Бразилия – 2874

13. Словакия – 2840

14. Сан-Марино – 2762

15. Армения – 2640

16. Литва – 2632

17. Словения – 2614

18. Аргентина – 2551

19. Колумбия – 2501

20. США – 2460

21. Бельгия – 2374

22. Латвия – 2365

23. Польша – 2357

24. Молдова – 2342

25. Парагвай – 2275

26. Мексика – 2269

27. Французская Полинезия – 2245

28. Италия – 2238

29. Великобритания – 2144

30. Тунис – 2121



Израиль в этом списке на 86-м месте (882 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8224 умерших (14 за неделю).