Смертность от коронавируса в мире: за неделю объявлено о 50 тыс. умерших от COVID-19, в Израиле умерли 14 больных
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 15 декабря 2021 года, таких стран 25). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 271737744 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (4,3 млн новых заразившихся за неделю; примерно столько же, сколько было на позапрошлой неделе), 5337116 из них умерли (50 тыс. за неделю; на 6% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2%.
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована США (примерно такая же, как и на позапрошлой неделе) и в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 4%),
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек
1. США – 51136442 выявленных заразившихся, 821335 (+9130) умерших, летальность 1,6%
2. Индия – 34710630, 476135 (+2183), 1,3%
3. Бразилия – 22195775, 617121 (+1054), 2,8%
4. Великобритания – 10932545, 146627 (+801), 1,5%
5. Россия – 10074797, 291749 283644 (+8105), 2,9% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
6. Турция – 9080452, 79503 (+1288), 0,9%
7. Франция – 8334133, 120832 (+933), 1,5%
8. Германия – 6600511, 107166 (+2805), 1,6%
9. Иран – 6160303, 130831 (+435), 2,1%
10. Аргентина – 5366522, 116826 (+113), 2,3%
11. Испания – 5366128, 88542 (+305), 1,7%
12. Италия – 5258886, 135049 (+663), 2,5%
13. Колумбия – 5097680, 129205 (+331), 2,6%
14. Индонезия – 4259439, 143960 (+67), 3,3%
15. Мексика – 3921682, 296983 (+1382), 7,7%
16. Польша – 3857085, 89045 (+2840), 2,3%
17. Украина – 3570448, 91602 (+2616), 2,5%
18. ЮАР – 3204642, 90172 (+170), 3,0%
19. Нидерланды – 2906969, 20214 (+444), 0,7%
20. Филиппины – 2836868, 50351 (+760), 1,8%
21. Малайзия – 2699240, 30956 (+238), 1,1%
22. Чехия – 2350338, 34697 (+795), 1,5%
23. Перу – 2255318, 201848 (+427), 8,9%
24. Таиланд – 2178276, 21258 (+225), 1,0%
25. Ирак – 2088833, 24007 (+88), 1,2%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 15 декабря)
1. Перу – 6001
2. Болгария – 4331
3. Босния и Герцеговина – 4007
4. Венгрия – 3852
5. Черногория – 3757
6. Северная Македония – 3722
7. Чехия – 3231
8. Грузия – 3224
9. Румыния – 3036
10. Гибралтар – 2969
11. Хорватия – 2881
12. Бразилия – 2874
13. Словакия – 2840
14. Сан-Марино – 2762
15. Армения – 2640
16. Литва – 2632
17. Словения – 2614
18. Аргентина – 2551
19. Колумбия – 2501
20. США – 2460
21. Бельгия – 2374
22. Латвия – 2365
23. Польша – 2357
24. Молдова – 2342
25. Парагвай – 2275
26. Мексика – 2269
27. Французская Полинезия – 2245
28. Италия – 2238
29. Великобритания – 2144
30. Тунис – 2121
Израиль в этом списке на 86-м месте (882 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8224 умерших (14 за неделю).
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