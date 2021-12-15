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NEWSru.co.il :: Здоровье15 декабря 2021 г., 20:44

"Кан-11": растет процент привитых тремя дозами среди заразившихся коронавирусом

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"Кан-11": растет процент привитых тремя дозами среди заразившихся коронавирусом

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Кэти Дор в эфире 11-го телеканала рассказала, что в последние дни отмечается рост процента привитых тремя дозами среди заразившихся коронавирусом.

Согласно опубликованным телеканалом данным, в субботу, 11 декабря, привитые составляли 11% среди общего числа заразившихся COVID-19, в воскресенье, 12 декабря, этот показатель составил 15%, в понедельник, 13 декабря, - 16%, во вторник, 14 декабря, - 17%.

У минздрава пока нет данных, которые бы свидетельствовали о связи этого явления с появлением штамма "омикрон".


Вместе с тем, в сообщении телеканала отмечалось, что израильтяне, прошедшие вакцинацию, либо переносят болезнь бессимптомно или легко. У непривитых инфекция протекает тяжелее и чаще приводит к госпитализации.

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