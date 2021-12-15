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NEWSru.co.il :: Здоровье15 декабря 2021 г., 22:29

14-й канал: более 2 тысяч учащихся йешив заразились вирусом, похожим на грипп

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14-й канал: более 2 тысяч учащихся йешив заразились вирусом, похожим на грипп

В среду, 15 декабря, 14-й канал израильского телевидения сообщил, что в стенах йешив стремительно распространяется вирус, симптомы которого похожи на грипп: жар, кашель, боль в горле и головокружение.

В сообщении говорилось, что некоторые учащиеся прошли проверку на коронавирус и получили отрицательный результат.

Телеканал также передал, что этот вирус выглядит более заразным, чем обычный грипп.


На данный момент вирусом переболели более 2 тысяч учащихся.

Из министерства здравоохранения телеканалу ответили, что им известно о заболеваемости в стенах йешив, специалисты пока не могут ответить, что это за вирус.

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