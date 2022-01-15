Коронавирус в мире: более 324 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 15 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5547708 человек (+8548 за сутки), более 324 млн заразились, более 51 млн инфицированы в настоящее время, более 265 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 872086 умерших
Бразилия – 620847
Индия – 485780
Россия – 319911 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 301107
Перу – 203302
Великобритания – 151612
Индонезия – 144163
Италия – 140548
Иран – 132026
Колумбия – 130731
Франция – 126721
Аргентина – 117901
Германия – 116098
Польша – 101841
Украина – 98068
ЮАР – 93117
Испания – 90759
Турция – 84445
Румыния – 59180
Филиппины – 52815
Венгрия – 40237
Чили – 39355
Чехия – 36799
Вьетнам – 35341
Эквадор – 34206
Болгария – 32002
Малайзия – 31762
Канада – 31317
Пакистан – 29003
Бельгия – 28612
Бангладеш – 28129
Тунис – 25755
Ирак – 24237
Египет – 22097
Таиланд – 21919
Греция – 21809
Нидерланды – 21142
Боливия – 20149
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6037
Болгария – 4660
Венгрия – 4181
Чехия – 3427
Румыния – 3108
Бразилия – 2889
Польша – 2695
США – 2611
Аргентина – 2572
Колумбия – 2528
Бельгия – 2452
Италия – 2330
Мексика – 2298
Украина – 2263
Великобритания – 2215
Россия – 2191
Тунис – 2145
Греция – 2108
Чили – 2032
Испания – 1940
Франция – 1935
Эквадор – 1895
Боливия – 1691
Иран – 1542
ЮАР – 1540
Германия – 1379
Нидерланды – 1230
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 65 млн человек. Около 37 млн в Индии. Около 23 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 13 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 8 млн в Италии. Более 7 млн в Германии, Испании. Более 6 млн в Аргентине, Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане, Дании.
Коронавирус был выявлен у 1713563 израильтян, 8293 из них умерли. Относительная смертность: 889 на 1 млн (89-е место в мире).
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