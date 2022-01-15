Коронавирус в мире: более 324 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 15 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5547708 человек (+8548 за сутки), более 324 млн заразились, более 51 млн инфицированы в настоящее время, более 265 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 872086 умерших

Бразилия – 620847

Индия – 485780

Россия – 319911 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 301107

Перу – 203302

Великобритания – 151612

Индонезия – 144163

Италия – 140548

Иран – 132026

Колумбия – 130731

Франция – 126721

Аргентина – 117901

Германия – 116098

Польша – 101841

Украина – 98068

ЮАР – 93117

Испания – 90759

Турция – 84445

Румыния – 59180

Филиппины – 52815

Венгрия – 40237

Чили – 39355

Чехия – 36799

Вьетнам – 35341

Эквадор – 34206

Болгария – 32002

Малайзия – 31762

Канада – 31317

Пакистан – 29003

Бельгия – 28612

Бангладеш – 28129

Тунис – 25755

Ирак – 24237

Египет – 22097

Таиланд – 21919

Греция – 21809

Нидерланды – 21142

Боливия – 20149



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6037

Болгария – 4660

Венгрия – 4181

Чехия – 3427

Румыния – 3108

Бразилия – 2889

Польша – 2695

США – 2611

Аргентина – 2572

Колумбия – 2528

Бельгия – 2452

Италия – 2330

Мексика – 2298

Украина – 2263

Великобритания – 2215

Россия – 2191

Тунис – 2145

Греция – 2108

Чили – 2032

Испания – 1940

Франция – 1935

Эквадор – 1895

Боливия – 1691

Иран – 1542

ЮАР – 1540

Германия – 1379

Нидерланды – 1230



Коронавирус был выявлен у 1713563 израильтян, 8293 из них умерли. Относительная смертность: 889 на 1 млн (89-е место в мире).