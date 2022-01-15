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NEWSru.co.il :: Здоровье15 января 2022 г., 09:07

Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 127 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

15 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.


Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98195 человек (+127 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3748079 (+10569 за сутки).

3551283 (+6172 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Первой дозой вакцинированы 14,9 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,2 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 71 тыс. человек.

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