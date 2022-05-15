Эпидемия коронавируса в Израиле: около 15 тысяч зараженных, менее 340 в больницах

В воскресенье, 15 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 14 мая невозможно, так как утром-днем в субботу отчет не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4106793 случаев заражения коронавирусом (около 16 тыс. за неделю; на 14% больше, чем за позапрошлую неделю).

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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За последние сутки проведены 27755 тестов. В 6% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 14894 человек (-1443 за неделю).

10748 заболевших COVID-19 умерли (+7 за неделю).

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338 заболевших в больницах (-121 за неделю; 2,3% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 111 пациентов (-21 за неделю; 0,7% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 51 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,99.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 14/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 5/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 15, привитых давно (более полугода) – 4, полностью привитых – 63. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

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По данным минздрава Израиля на 15 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6708194 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6137998 человек (66% населения страны). 4490758 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 806418 человек (9% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

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Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Отмена обязательного ношения масок в закрытых помещениях

Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- международные авиарейсы;

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

С 20 мая отменяется процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион".