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Здоровье

Коронавирус в мире: 521 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: 521 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
AP Photo/Anja Niedringhaus

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 15 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6287830 человек (+1138 за сутки), около 521 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, более 475 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1026646 умерших
Бразилия – 664920
Индия – 524214 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 377571 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324465
Перу – 213023
Великобритания – 176708
Италия – 165182
Индонезия – 156453
Франция – 147257
Иран – 141216
Колумбия – 139821
Германия – 137907
Аргентина – 128729
Польша – 116207
Украина – 108449
Испания – 105444
ЮАР – 100753

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В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6297
Бразилия – 3087
Польша – 3077
США – 3068
Аргентина – 2800
Италия – 2740
Колумбия – 2694
Россия – 2585
Великобритания – 2578
Украина – 2508
Мексика – 2468
Испания – 2254
Франция – 2247
ЮАР – 1660
Иран – 1642
Германия – 1636

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Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 84 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн

В Израиле 4105369 заражений, 10749 заболевших умерли. Относительная смертность: 1153 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.

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