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Здоровье

Дефицит витамина D у новорожденных связан с СДВГ и риском шизофрении

Лекарства
Медицина
время публикации: 15 мая 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 14:35
Дефицит витамина D у новорожденных связан с СДВГ и риском шизофрении
Hadas Parush/Flash90

В ходе исследования ученые университета Квинсленда проанализировали уровень витамина D у 71 793 человека, среди которых было много тех, кто страдал от психических расстройств, диагностированных в детстве и раннем возрасте.

Исследователи проанализировали 6 психических расстройств: депрессию, биполярное расстройство, шизофрению, СДВГ, расстройство аутистического спектра (РАС) и нервную анорексию. Они выявили, что у людей с низким уровнем витамина D в младенчестве повышен риск развития шизофрении, РАС и СДВГ.

Ранее проводимые исследования связывали дефицит витамина D у новорожденных с повышенным риском шизофрении и аутизма, но эта работа охватила более широкий спектр психических расстройств, учитывая данные, основанные на двух биомаркерах, связанных с витамином D, и соответствующей генетической информации. Профессор Макграт, который руководил исследованием отметил, что результаты работы показывают, что прием добавок витамина D во время беременности и в раннем детстве может помочь снизить риск развития психических расстройств в зрелом возрасте.

Здоровье
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