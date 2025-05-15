Вспышка кори в Израиле: 48 диагностированных случаев, пять детей в реанимации

Министерство здравоохранения сообщает о пяти детях, которые были госпитализированы в реанимационных отделениях больниц в результате осложнений или тяжелого течения кори. Все эти дети не были вакцинированы от этого опасного заболевания. Трое из них до сих пор находятся в больнице.

По данным министерства здравоохранения на 15 мая, корь диагностирована у 48 человек, источник заражения некоторых из них неизвестен. Большинство заболевших вообще не вакцинированы (77%), 40 из 48 заболевших это дети до 18 лет (83%), причем ни один из них не вакцинирован полностью. На сегодняшний день в больницах находятся 13 больных корью, из них 11 детей до 18 лет. Трое, как было сказано выше, находятся в реанимации.

Исходя из всех этих цифр медики полагают, что распространенность заболевания существенно выше, поскольку более четверти диагностированных пациентов находятся на госпитализации – их тяжелое состояние вынудило их родителей обратиться в больницы. Специалисты опасаются, что количество недиагностированных случаев кори по стране очень велико.

Из-за большого количества тяжелых случаев, широкого географического распространения и неизвестных источников заражения минздрав принял решение начать масштабную кампанию по вакцинации, включающую также взрослых людей. Пункты вакцинации будут открыты, прежде всего, в районах с низким охватом вакцинации.

Из-за высокой скорости заражения и распространенности заболевания принято также решение перенести вторую дозу вакцины для детей с шести лет, чтобы можно было сделать прививку через месяц и более после первой дозы.

На сайте министерства здравоохранения опубликован список пунктов вакцинации по населенным пунктам с адресами и временем работы.

Минздрав призывает людей, которые плохо себя чувствуют или испытывают симптомы, перечисленные ниже, не посещать массовые мероприятия и не подвергать риску свои семьи и ближайшее окружение.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.