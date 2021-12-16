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NEWSru.co.il :: Здоровье16 декабря 2021 г., 08:51

Украина: за сутки выявлено почти 9600 заразившихся коронавирусом, 355 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украина: за сутки выявлено почти 9600 заразившихся коронавирусом, 355 больных COVID-19 умерли

16 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 92313 человек (+355 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3588147 (+9590 за сутки).

3284815 (+25499 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,2 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 12,6 млн украинцев (30%).

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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