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NEWSru.co.il :: Здоровье16 декабря 2021 г., 07:45

Израиль пожертвует вакцину AstraZeneca Украине и странам Африки

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Израиль пожертвует 2,5 млн доз вакцины AstraZeneca странам Африки

Министерства главы правительства, иностранных дел и здравоохранения приняли решение пожертвовать полтора миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании AstraZeneca.

Следует подчеркнуть, что речь идет не о вакцинах, срок годности которых истекает, а о вакцинах, которые должны были быть поставлены в страну в ближайшее время.

Пожертвование странам Африки будет произведено через международную программу Всемирной организации здравоохранения COVAX, призванную ускорить поставку вакцин против коронавируса по всему миру.


Украина получит полмиллиона доз вакцины напрямую "в рамках укрепления отношений между странами".

Напомним, Израиль делает такое пожертвование иностранным государствам впервые.

Израиль закупил вакцины AstraZeneca для пациентов с аллергической реакцией на вакцины Pfizer и Moderna, а также для тех, кто не хочет прививаться вакциной, сделанной по технологии mRNA.

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СМИ: Израиль намерен пожертвовать вакцины AstraZeneca странам Африки

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