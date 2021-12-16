Коронавирус в мире: свыше 272 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 16 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5345727 человек (+8611 за сутки), более 272 млн заразились, более 22 млн инфицированы в настоящее время, около 245 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 823390 умерших
Бразилия – 617348
Индия – 476478
Мексика – 297187
Россия – 292891 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201902
Великобритания – 146791
Индонезия – 143969
Италия – 135178
Иран – 130883
Колумбия – 129256
Франция – 120983
Аргентина – 116857
Германия – 107675
Украина – 91958
ЮАР – 90226
Польша – 89714
Испания – 88619
Турция – 79696
Румыния – 57935
Филиппины – 50449
Чили – 38727
Венгрия – 37232
Чехия – 34813
Эквадор – 33570
Малайзия – 30989
Канада – 29994
Болгария – 29847
Пакистан – 28849
Вьетнам – 28616
Бангладеш – 28038
Бельгия – 27729
Тунис – 25445
Ирак – 24017
Таиланд – 21284
Египет – 21203
Нидерланды – 20255
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6002
Болгария – 4343
Венгрия – 3868
Чехия – 3242
Румыния – 3041
Бразилия – 2875
Аргентина – 2552
Колумбия – 2502
США – 2467
Бельгия – 2378
Польша – 2374
Мексика – 2270
Италия – 2241
Великобритания – 2146
Украина – 2121
Тунис – 2121
Россия – 2006
Чили – 2001
Испания – 1894
Эквадор – 1862
Франция – 1848
Иран – 1530
ЮАР – 1494
Германия – 1279
Нидерланды – 1178
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании и России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.
Коронавирус был выявлен у 1352403 израильтян, 8227 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (86-е место в мире).
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