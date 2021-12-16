Коронавирус в мире: свыше 272 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 16 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5345727 человек (+8611 за сутки), более 272 млн заразились, более 22 млн инфицированы в настоящее время, около 245 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 823390 умерших

Бразилия – 617348

Индия – 476478

Мексика – 297187

Россия – 292891 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201902

Великобритания – 146791

Индонезия – 143969

Италия – 135178

Иран – 130883

Колумбия – 129256

Франция – 120983

Аргентина – 116857

Германия – 107675

Украина – 91958

ЮАР – 90226

Польша – 89714

Испания – 88619

Турция – 79696

Румыния – 57935

Филиппины – 50449

Чили – 38727

Венгрия – 37232

Чехия – 34813

Эквадор – 33570

Малайзия – 30989

Канада – 29994

Болгария – 29847

Пакистан – 28849

Вьетнам – 28616

Бангладеш – 28038

Бельгия – 27729

Тунис – 25445

Ирак – 24017

Таиланд – 21284

Египет – 21203

Нидерланды – 20255



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6002

Болгария – 4343

Венгрия – 3868

Чехия – 3242

Румыния – 3041

Бразилия – 2875

Аргентина – 2552

Колумбия – 2502

США – 2467

Бельгия – 2378

Польша – 2374

Мексика – 2270

Италия – 2241

Великобритания – 2146

Украина – 2121

Тунис – 2121

Россия – 2006

Чили – 2001

Испания – 1894

Эквадор – 1862

Франция – 1848

Иран – 1530

ЮАР – 1494

Германия – 1279

Нидерланды – 1178



Коронавирус был выявлен у 1352403 израильтян, 8227 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (86-е место в мире).