Минздрав опубликовал инструкции по карантину для возвращающихся из "красных" стран

Министерство здравоохранения опубликовало указания для возвращающихся в Израиль из "красных" стран. Эти указания вступают в силу в полночь 17 декабря 2021 года, то есть в ближайшую ночь - с четверга на пятницу.

Те, кто считается защищенным, то есть выздоровевший или привитый, должен подписать соглашение в декларации пассажира. Подписав, он сдает PCR-тест и в течение семи суток после въезда находится в домашнем карантине. Для выхода из него требуется отрицательный PCR-тест в конце карантина.

Незащищенные, то есть те, кто не переболел COVID-19 или не привился, а также защищенные, которые отказались подписывать соглашение, должны будут направиться в гостиницу и ожидать результата сданного на въезде PCR-теста.

Если тест окажется положительным, они будут находиться в гостинице до излечения. Если тест будет отрицательным, то они смогут подписать соглашение и перейти в домашний карантин, выйти из которого можно, сдав отрицательный PCR-тест в конце семидневного срока.

В случае отказа они останутся в гостинице весь срок карантина за свой счет.