Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье16 декабря 2021 г., 15:44

Минздрав опубликовал инструкции по карантину для возвращающихся из "красных" стран

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав опубликовал инструкции по карантину для возвращающихся из "красных" стран В зале прилета аэропорта "Бен-Гурион"

Министерство здравоохранения опубликовало указания для возвращающихся в Израиль из "красных" стран. Эти указания вступают в силу в полночь 17 декабря 2021 года, то есть в ближайшую ночь - с четверга на пятницу.

Те, кто считается защищенным, то есть выздоровевший или привитый, должен подписать соглашение в декларации пассажира. Подписав, он сдает PCR-тест и в течение семи суток после въезда находится в домашнем карантине. Для выхода из него требуется отрицательный PCR-тест в конце карантина.

Незащищенные, то есть те, кто не переболел COVID-19 или не привился, а также защищенные, которые отказались подписывать соглашение, должны будут направиться в гостиницу и ожидать результата сданного на въезде PCR-теста.

Если тест окажется положительным, они будут находиться в гостинице до излечения. Если тест будет отрицательным, то они смогут подписать соглашение и перейти в домашний карантин, выйти из которого можно, сдав отрицательный PCR-тест в конце семидневного срока.

В случае отказа они останутся в гостинице весь срок карантина за свой счет.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:44 Минздрав опубликовал инструкции по карантину для возвращающихся из "красных" стран
13:21 В Израиле нашли решение проблем ногтевой пластины
13:15 Вспышка коронавируса в иерусалимской школе для девочек: заражены 62 ученицы и две учительницы
11:23 Данные властей России о коронавирусе: 1133 умерших от COVID-19 за один день
09:58 Коронавирус в Израиле: более 740 новых зараженных, три человека умерли
08:51 Украина: за сутки выявлено почти 9600 заразившихся коронавирусом, 355 больных COVID-19 умерли
07:45 Израиль пожертвует вакцину AstraZeneca Украине и странам Африки
06:47 Коронавирус в мире: свыше 272 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
22:29 14-й канал: более 2 тысяч учащихся йешив заразились вирусом, похожим на грипп
20:44 "Кан-11": растет процент привитых тремя дозами среди заразившихся коронавирусом
Загрузка...