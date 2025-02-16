Суд обязал больницу "Шиба" выплатить сиамским близнецам компенсацию в размере 9 млн шекелей

Окружной суд Тель-Авива обязал больницу "Шиба" выплатить разделенным сиамским близнецам компенсацию в размере 9 миллионов шекелей. Это одна из самых крупных компенсаций по делу о "репродуктивном деликте". О судебной тяжбе написал сайт Walla News.

В своем решении Ирит Кальман-Бром указала, что врачи не сообщили родителям о том, что у них могут родиться сиамские близнецы, хотя такие подозрения были, и тем самым лишили мать возможности подумать о прерывании беременности.

Согласно материалам суда, в 1998 году специалисты врачи больницы "Шиба", наблюдавшие за ходом беременности 21-летней женщины, в ходе ультразвукового исследования обнаружили несколько серьезных патологий: кисту в области пуповины и проблемы с мочевыделительной системой близнецов. Родителям врачи сказали, что имеется "незначительная" проблема, которую можно будет устранить хирургическим путем после рождения детей. При этом, как следует из материалов суда, во время госпитализации матери в "Шибу" медики обсуждали подозрение, что младенцы не разделились и было внесено в "карту".

На 32-й неделе беременности из-за состояния матери было проведено экстренное кесарево сечение. Дети появились на свет со сросшимся кишечником. Через два дня была проведена операция по их разделению, но на всю жизнь близнецы остались инвалидами.

В 2015 году близнецы через своих родителей подали иск против больницы, утверждая, что они предпочли бы не родиться, чем страдать всю жизнь.

Больница "Шиба" утверждала, что врачи не знали о тяжести патологии и были потрясены, когда на свет появились сиамские близнецы. Судья Ирит Кальман-Бром отклонила это утверждение, указав, что из медицинских протоколов следует, что во время внутренних консультаций такая возможность обсуждалась и проводились дополнительные исследования. Тем не менее врачи не были поставлены об этом в известность.

Сайт Walla News пишет, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что "Шиба" потеряла часть медицинских документов, в том числе результаты ультразвукового исследования и протоколы операции. В результате судья переложила бремя доказательств с истцов на ответчика.

Больница "Шиба" намерена опротестовать решение суда.