Пассивное курение в детстве изменяет ДНК

Пассивное курение влияет на ДНК ребенка, вызывая эпигенетические изменения, которые могут быть связаны с заболеваниями, такими как астма и рак.

Исследование Барселонского института глобального здравоохранения проанализировало данные 2695 детей из восьми европейских стран: Испании, Франции, Греции, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Великобритании и Швеции. Участниками стали дети в возрасте 7-10 лет, которые были добровольцами из шести когорт Консорциума эпигенетики беременности и детства (PACE).

Используя образцы крови участников, исследовательская группа изучила уровень метилирования в определенных участках ДНК по всему геному и соотнесла его с количеством курильщиков в семье (0, 1 или 2 и более). Метилирование ДНК было изменено в 11 областях, что было связано с воздействием пассивного курения. Большинство из этих областей также были связаны с прямым воздействием табачного дыма у активных курильщиков или во время беременности. Шесть из них имели отношения к заболеваниями, для которых курение является фактором риска, такими как астма и рак.

Исследователи пришли к выводу, что дети, подвергающиеся пассивному курению в домашних условиях, чаще показывают определенные изменения в эпигеноме, которые могут изменить активность генов. Эти эпигенетические изменения, как показали результаты, влияют на развитие заболеваний в будущем.

Один из авторов исследования Марта Козин-Томас отмечает, что их работы – не призыв к индивидуальной ответственности семей: воздействие табачного дыма – это проблема общественного здравоохранения, скрывающая вопросы социального неравенства. Социально-экономические и экологические факторы, а также влияние крупных коммерческих интересов усложняют уменьшение воздействия пассивного курения в некоторых семьях.