Украина: за сутки выявлено более 6000 заразившихся коронавирусом, 88 больных COVID-19 умерли
16 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98283 человек (+88 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3754458 (+6379 за сутки).
3553642 (+2359 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,3 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 95 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 16 января 2022
Коронавирус в мире: 327 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: 327 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам