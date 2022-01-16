Минздрав Израиля задерживает отчет по коронавирусу

Министерство здравоохранения Израиля утром в воскресенье, 16 января, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.

Задержка происходит на фоне значительного роста числа зараженных. Хотя в пятницу темпы роста немного снизились из-за того, что теперь "выздоровевшими" считают тех, кто был признан заразившимся неделю назад, а не десять дней назад, как было ранее.

Поздно вечером 15 января минздрав сообщал о более чем 273 тысячах зараженных коронавирусом в стране, из которых 1166 госпитализированы, 386 в тяжелом состоянии.