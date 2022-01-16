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NEWSru.co.il :: Здоровье16 января 2022 г., 10:38

"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: продолжается рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 686 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: продолжается рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 686 человек

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 16 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 686 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 29230 заразившихся коронавирусом (значительно больше, чем в предыдущие дни). 22731 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10803534, 9858615 заразившихся выздоровели, 321320 скончались.


По всей видимости, началась пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 75 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 69 млн человек (47% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 8 млн человек.


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// NEWSru.co.il // Здоровье // 16 января 2022
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