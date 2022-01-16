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NEWSru.co.il :: Здоровье16 января 2022 г., 14:47

Коронавирус в системе просвещения: около 100 тысяч зараженных

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Коронавирус в системе просвещения: около 100 тысяч зараженных

По данным на воскресенье, 16 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 75993 детей и  13364 членов преподавательского состава.

Более 103 тысяч детей и 4354 преподавателя находятся в карантине после контакта с зараженным.

Министерство здравоохранения Израиля утром 16 января не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Задержка происходит на фоне значительного роста числа зараженных. Хотя в пятницу темпы роста немного снизились из-за того, что теперь "выздоровевшими" считают тех, кто был признан заразившимся неделю назад, а не десять дней назад, как было ранее.

Поздно вечером 15 января минздрав сообщал о более чем 273 тысячах зараженных коронавирусом в стране, из которых 1166 госпитализированы, 386 в тяжелом состоянии.


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