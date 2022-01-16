Коронавирус в системе просвещения: около 100 тысяч зараженных

По данным на воскресенье, 16 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 75993 детей и 13364 членов преподавательского состава.

Более 103 тысяч детей и 4354 преподавателя находятся в карантине после контакта с зараженным.

Министерство здравоохранения Израиля утром 16 января не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Задержка происходит на фоне значительного роста числа зараженных. Хотя в пятницу темпы роста немного снизились из-за того, что теперь "выздоровевшими" считают тех, кто был признан заразившимся неделю назад, а не десять дней назад, как было ранее.

Поздно вечером 15 января минздрав сообщал о более чем 273 тысячах зараженных коронавирусом в стране, из которых 1166 госпитализированы, 386 в тяжелом состоянии.