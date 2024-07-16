x
16 июля 2024
|
последняя новость: 21:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2024
|
16 июля 2024
|
последняя новость: 21:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Медслужба ЦАХАЛа готовится к созданию госпиталя для детей Газы

время публикации: 16 июля 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 20:42
Медслужба ЦАХАЛа готовится к созданию госпиталя для детей Газы
IDF Spokesperson/Flash90

Командование медицинской службы ЦАХАЛа обратилось к министерству здравоохранения и медицинским структурам в Израиле с просьбой принять участие в подготовке открытия на израильской территории временного госпиталя для детей Газы.

Как сообщает портал ynet, госпиталь будет предназначен для детей с хроническими заболеваниями, включая онкологию, диабет и т.д. Возможно он также будет принимать раненых детей.

Источник, на который ссылается портал, рассказывает, что одновременно в госпитале будут находиться несколько десятков детей, и он станет промежуточной точкой между Газой и третьими странами, в которые дети будут переправляться на долгосрочное лечение.

Ранее такие дети переправлялись на лечение через КПП "Рафиах", однако после начала операции в Рафиахе и взятия КПП со стороны Газы под контроль ЦАХАЛа Египет закрыл переход со своей стороны.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ