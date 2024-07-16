Медслужба ЦАХАЛа готовится к созданию госпиталя для детей Газы

Командование медицинской службы ЦАХАЛа обратилось к министерству здравоохранения и медицинским структурам в Израиле с просьбой принять участие в подготовке открытия на израильской территории временного госпиталя для детей Газы.

Как сообщает портал ynet, госпиталь будет предназначен для детей с хроническими заболеваниями, включая онкологию, диабет и т.д. Возможно он также будет принимать раненых детей.

Источник, на который ссылается портал, рассказывает, что одновременно в госпитале будут находиться несколько десятков детей, и он станет промежуточной точкой между Газой и третьими странами, в которые дети будут переправляться на долгосрочное лечение.

Ранее такие дети переправлялись на лечение через КПП "Рафиах", однако после начала операции в Рафиахе и взятия КПП со стороны Газы под контроль ЦАХАЛа Египет закрыл переход со своей стороны.