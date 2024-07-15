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Edwards Lifescience покупает израильский медицинский стартап за $300 млн

время публикации: 15 июля 2024 г., 21:49 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 21:52
Edwards Lifescience покупает израильский медицинский стартап за $300 млн
AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский разработчик и производитель медицинского оборудования Edwards Lifescience, специализирующаяся на решениях для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, объявила о покупке израильской стартап-компании Innovalve Bio Medical.

Сумма сделки составит 300 миллионов долларов наличными, а ее оформление должно завершиться до конца 2024 года.

Стартап был создан в 2018 году больницей "Шиба" совместно с директором центра болезней сердца профессором Эхудом Раанани и с директором клиники недостаточности митрального клапана доктором Борисом Орловым. С момента создания компания мобилизовала у инвесторов 30 миллионов долларов.

На основании изобретения, сделанного Раанани и Орловым, стартап разработал более безопасную микроинвазивную технологию лечения заболеваний митрального клапана.

Разработка технологии была завершена в 2021 году, и на текущий момент она находится на стадии клинических испытаний в ведущих больницах США.

Штат компании составляет 50 человек, все в Израиле.

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